Очень много вопросов: В Киевсовете началось пленарное заседание

Новости Украины:В Киевсовете началось пленарное заседание, в повестку дня которого внесли свыше 400 вопросов.

В Киевсовете началось пленарное заседание, в повестку дня которого включено 433 вопроса.

Подавляющее большинство - 413 - это вопросы градостроительства и землепользования, три вопроса касаются использования коммунального имущества. Открыл заседание Киевский городской голова Виталий Кличко.

Как неотложные в повестку дня предусмотрено включить 4 проекта решений. Среди них, в частности проект о передаче с государственной в коммунальную собственность Гостиного двора и Дома Сикорского. Депутаты должны официально взять обязательство перед Кабинетом министров не менять целевое использование этих объекте, не отчуждать в частную собственность.

Также в перечне неотложных - проект внесения изменений в новые правила пользования Киевского метрополитена, принятые 12 ноября 2019 года. К городским властям обратились музыканты-учителя, музыканты-студенты, которые теперь должны ежедневно платить за перевозку своих музыкальных инструментов, что для них является определенным финансовым бременем. В связи с этим предусмотрено внести изменения в правила и разрешить бесплатную перевозку в метро музыкальных инструментов, как это предполагалось ранее.

В начале заседания в сессионном зале зарегистрировались 72 депутата.

Напомним, в КГГА дали ответ на вопрос, что делать с документами в случае переименования улиц.