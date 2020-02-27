На троечку: Киевляне оценили работу Кличко

Новости Украины:Жители Киева оценили работу мера столицы Виталия Кличко на три бала из пяти.

Средняя оценка работы Кличко киевлянами составляет почти 3 балла из 5.

Результаты соответствующего опроса на пресс-конференции в Киеве представил учредитель исследовательской компании "Актив групп" Андрей Еременко.

По его словам, участникам исследования предложили оценить работу Киевского городского головы Виталия Кличко по шкале от 1 до 5 (где 1 - неудовлетворительно, а 5 - отлично).

Так, на отлично работу Кличко оценили 10,6% киевлян, хорошо - 23,2%, удовлетворительно - 30,1%, скорее неудовлетворительно - 17%, неудовлетворительно - 15,5%, затруднились ответить 3,7% опрошенных.

Еременко отметил, что таким образом средневзвешенная оценка работы Киевского городского головы составляет 2,96 балла.

Социолог также отметил, что с ноября 2019 года и по февраль 2020 года наблюдается, хотя и незначительное, падение уровня оценки киевлянами работы Кличко.

Исследовательская компания "Актив групп" 15-16 февраля методом индивидуального интервью опросила 1,5 тыс. жителей Киева в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%; 2,2% - для показателей, близких к 25% и 75%; 1,6% - для показателей, близких к 10% и 90%.

Напомним, в Днепровском районе столицы вечером в среду, 26 февраля, произошло вооруженное ограбления отделения Новой почты.