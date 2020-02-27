В Киеве вооруженный мужчина ограбил Новую почту

В Днепровском районе Киева вечером в среду произошло дерзкое ограбление отделения "Новой почты" №130, расположенного на бульваре Ярослава Гашека.
Как сообщает "Информатор", произошло этого около 21:00. Грабитель был одет в камуфляж и медицинскую маску.
Грабитель достал пакет и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, потребовал положить в него все, что находится в кассе.
Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.
С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.
Камеры наблюдения сняли момент ограбления.
Как сообщалось, на днях в столице ночью взорвали отделение банка, но ограбить его так и не удалось
В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.
Также сообщалось, что в конце января в Харькове взорвали банкомат и похитили из него деньги. В результате взрыва никто не пострадал. О сумме похищенных средств не сообщалось.