В Киеве вооруженный мужчина ограбил Новую почту

Новости Украины:В Днепровском районе столицы вечером в среду, 26 февраля, произошло вооруженное ограбления отделения Новой почты.

В Днепровском районе Киева вечером в среду произошло дерзкое ограбление отделения "Новой почты" №130, расположенного на бульваре Ярослава Гашека.

Как сообщает "Информатор", произошло этого около 21:00. Грабитель был одет в камуфляж и медицинскую маску.

Грабитель достал пакет и, угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, потребовал положить в него все, что находится в кассе.

Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.

С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Камеры наблюдения сняли момент ограбления.

Как сообщалось, на днях в столице ночью взорвали отделение банка, но ограбить его так и не удалось

В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

Также сообщалось, что в конце января в Харькове взорвали банкомат и похитили из него деньги. В результате взрыва никто не пострадал. О сумме похищенных средств не сообщалось.