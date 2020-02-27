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У госпитализированных жителей Буковины коронавирус не выявили

У госпитализированных жителей Буковины коронавирус не выявили
23:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:У госпитализированных жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружили.

У жителей Черновицкой области, госпитализированных с пневмонией, которых проверяли на коронавирус, инфекции не обнаружили.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенных по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат в отношении подозрения на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.

Предоставить более подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.

Напоминаем, в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом.

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Все по теме:

Буковина, Пневмония, Заражение, Коронавирус, Сергей Осачук.
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