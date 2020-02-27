У госпитализированных жителей Буковины коронавирус не выявили

Новости Украины:У госпитализированных жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружили.

У жителей Черновицкой области, госпитализированных с пневмонией, которых проверяли на коронавирус, инфекции не обнаружили.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенных по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат в отношении подозрения на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.

Предоставить более подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.

Напоминаем, в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом.