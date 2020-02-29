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В Николаевской области неизвестные напали на пенсионерку и похитили продукты

В Николаевской области неизвестные напали на пенсионерку и похитили продукты
14:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Двое мужчин проникли в дом пенсионерки и угрожая ножом отобрали золотые украшения и продукты.

В Николаевской области в селе Тамарино Снигиревского района двое мужчин в балаклавах, угрожая ножом, похитили у песиорнеры деньги, золотое кольцо и продукты. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, мужчины в балаклавах и с ножом 26 февраля проникли в частный дом пенсионерки. Угрожая оружием злоумышленники похитили 1,3 тыс. грн, золотое кольцо и продукты, а затем скрылись. 

Однако после проведения следственных действий, мужчин задержали. Как сообщили правоохранители, это местные жители 1994 и 2001 года рождения.

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Начато досудебное расследование по ч.3 ст.187 УК Украины.

Напомним, в Киеве сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в краже у 94-летнего жителя столицы.

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Николаевская область, Полиция, Ограбление, Пенсионерка, Золотые украшения.
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