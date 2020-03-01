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В Одесской области мотоциклист сбил курсанта и сбежал с места аварии

В Одесской области мотоциклист сбил курсанта и сбежал с места аварии
11:53 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:Мотоциклист наехал на курсанта полицейского вуза Одессы, после чего сбежал с места аварии.

В Одесской области мотоциклист сбил курсанта полицейского вуза и убежал. Пострадавший был госпитализирован с переломами обеих голеней. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"Авария произошла вчера, в 22:20 в селе Знаменка Ивановского района. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода, который вместе со своим товарищем шли по обочине. После ДТП водитель скрылся", — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские установили лицо, причастное к указанному преступлению. Им оказался 26-летний житель села Знаменка, чтобы избежать наказания за совершенное преступление, скрывался в соседнем районе.

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Так, его задержали, а транспортное средство изъяли и отправили на штрафплощадку.

"(Кроме того — ред.) 18-летнего пострадавшего доставили в больницу с открытыми переломами обеих голеней... (парня — ред.) курсанта полицейского вуза", — отмечается в сообщении.

По данному факту открыто производство ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас решается вопрос об объявлении правонарушителю подозрения.

Напомним, Закарпатская полиция раскрыла деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков на территории области.

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ДТП, Одесская область, Нацполиция, Полиция Одесской области.
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