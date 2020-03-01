Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Отставка премьера: Разумков отреагировал на заявления СМИ
Отставка премьера: Разумков отреагировал на заявления СМИ
Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"
Зеленского просят "вернуть государству то, что ему должно принадлежать"
Заря - Олимпик: прямая видео-трансляция матча
Заря - Олимпик: прямая видео-трансляция матча
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение
Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение

Шторм и сильный ветер: жителей столицы известили о непогоде

Шторм и сильный ветер: жителей столицы известили о непогоде
13:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра - до 20 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области до конца суток 1 марта и в течение суток 2 марта ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 1 марта и в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра сотни населенных пунктов остались без света

Напомним, в сегодня в Украине будет преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится и останется выше климатической нормы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Киевская область, Ветер, ГСЧС, Порывы ветра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли повышение пенсий с 1 марта: что говорят в Пенсионном фонде
02 Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
03 Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
05 Когда употреблять картофель категорически не рекомендуется
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индексация пенсий и поездки в РФ: какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Какие изменения ждут украинцев с 1 марта
Война тепла и холода: прогноз погоды на первый день весны
Прогноз погоды на первый день весны
Политика оккупации: что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Что происходило в Украине 1 марта 2014 года
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 марта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь