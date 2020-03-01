Шторм и сильный ветер: жителей столицы известили о непогоде

Новости Украины:Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра - до 20 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области до конца суток 1 марта и в течение суток 2 марта ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 1 марта и в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в сегодня в Украине будет преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится и останется выше климатической нормы.