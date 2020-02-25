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Из-за сильного ветра сотни населенных пунктов остались без света

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Из-за сильного ветра сотни населенных пунктов остались без света
09:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская, ГСЧС

Новости Украины:Из-за непогоды обесточены 504 населенных пункта в 12 областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 504 населенных пункта в 12 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 25 февраля остаются обесточенными 504 населенных пунктах в 12 областях, а именно: Николаевская - 147, Одесская - 124, Днепропетровская - 69, Херсонская - 52, Запорожская - 41, Донецкая - 25, Полтавская - 11, Винницкая - 11, Сумская - 8, Кировоградская - 8, Черкасская - 5 и Луганская – 3", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Подчеркивается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

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Напомним, в Николаеве и области сильный ветер повалил 250 деревьев, повредил 75 домов и палаточный городок ВСУ.

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская обл.) горят плавни, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется.

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Погода, Электроэнергия, ЛЭП, Ветер, ГСЧС.
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