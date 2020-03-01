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ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения и техники за пределами мест хранения

ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения и техники за пределами мест хранения
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В штабе ООС говорят, что боевики продолжают размещать технику и вооружения в нарушение договоренностей.

В штабе ООС заявили, что представители мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения условий отвода и хранения вооружений и техники. Всего было замечено 48 таких нарушений. 

В отчете ОБСЕ говорится, что 27 февраля на неподконтрольных территориях было зафиксировано 16 единиц вооружений, которые были размещены с нарушением линии отвода. 

Еще 32 единицы вооружений находилось по линии отвода, однако за пределами спецыальных мест для хранения.  

Ситуация на Донбассе: боевики били из запрещенных минометов

В частности, на учебном полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка зафиксированы 5 самоходных гаубиц (2С1"Гвоздика", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12"Рапира", 100 мм), а на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка 6 буксируемых гаубиц (Д-30"Лягушка", 122 мм) и 4 противотанковых орудия (МТ-12"Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме этого, представители ОБСЕ зафиксировали 30 танков и 2 буксируемых миномета. Все это оружие находилось по линии разведения, однако за пределами специальных мест для хранения.  

Донбасс, в Госпогранслужбе заявили, что КПВВ "Марьинка" возобновил работу после вчерашних обстрелов.

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Террористы, ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, Штаб ООС.
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