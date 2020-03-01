Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно

Новости Украины:В Ровно медики зафиксировали 4 случая подозрения на коронавирус.

В Ровно было четыре подозрения на заражение коронавирусом, которые не подтвердились.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко сообщил, что сегодня посетил госпитальные базы в Житомире, Ровно и Сарнах, определенных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Больницы были выбраны рандомно, никто на местах не знал о моем визите... Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Ровном в них уже побывало 4 человека с подозрением, которые не подтвердились. Алгоритм действий отработан, соглашаются — все спланировано правильно и логично", — рассказал Ляшко.

По его словам, что делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия знают во всех 3 больницах.

"В Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения переоборудовать. В Ровно до конца следующей недели будет полностью подготовлено отделение интенсивной терапии в инфекционном отделении. Но в случае необходимости оказать помощь уже сейчас — пациентов для интенсивной терапии готовы принимать другие отделения", — написал Ляшко.