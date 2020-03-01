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В столице молодой парень во время конфликта ударил оппонента ножом в грудь

В столице молодой парень во время конфликта ударил оппонента ножом в грудь
19:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киеве парень ударил мужчину ножом в грудь во время конфликта.

В Киеве молодой парень во время конфликта возле магазина ударил ножом в грудь 35-летнего мужчину. Об этом сообщает полиция Киева.

Так, в полицию от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Зодчих госпитализирован 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Как рассказал заместитель начальника Святошинского управления полиции — начальник следственного отдела Богдан Замула, правоохранители установили, что возле одного из магазинов мужчина встретил соседа, который распивал алкоголь со своими друзьями. 

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"В ходе общения один из отдыхающих начал агрессивно себя вести и провоцировать на конфликт с новым знакомым. Началась толкотня, в ходе которой правонарушитель достал нож и ударил им оппонента в грудь, после чего ушел в неизвестном направлении", — сказал Замула. 

Также сообщается, что полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее судимый за грабеж. У него при поверхностной проверке правоохранители обнаружили и изъяли раскладной нож со следами крови, который направили на экспертизу. 

"Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления", — отмечается в сообщении.

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Кроме того, судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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Киев, Нож, Нацполиция, ГУНП.
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