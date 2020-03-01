В столице молодой парень во время конфликта ударил оппонента ножом в грудь

Новости Украины:В Киеве парень ударил мужчину ножом в грудь во время конфликта.

В Киеве молодой парень во время конфликта возле магазина ударил ножом в грудь 35-летнего мужчину. Об этом сообщает полиция Киева.

Так, в полицию от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Зодчих госпитализирован 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Как рассказал заместитель начальника Святошинского управления полиции — начальник следственного отдела Богдан Замула, правоохранители установили, что возле одного из магазинов мужчина встретил соседа, который распивал алкоголь со своими друзьями.

"В ходе общения один из отдыхающих начал агрессивно себя вести и провоцировать на конфликт с новым знакомым. Началась толкотня, в ходе которой правонарушитель достал нож и ударил им оппонента в грудь, после чего ушел в неизвестном направлении", — сказал Замула.

Также сообщается, что полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель столицы, ранее судимый за грабеж. У него при поверхностной проверке правоохранители обнаружили и изъяли раскладной нож со следами крови, который направили на экспертизу.

"Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления", — отмечается в сообщении.

Кроме того, судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.