В Крыму из-под коронавирусного карантина сбежала женщина

Новости Украины:Женщина сбежала из-под карантина в больнице Севастополя, где ее должны были проверить на заражение коронавирусом.

В оккупированном РФ Севастополе женщина сбежала из инфекционной больницы, где она находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

"Женщина, покинувшая инфекционную больницу Севастополя, где она находилась на карантине для обследования на новый тип коронавируса, объявлена в розыск", - говорится в сообщении.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора оккупантов Наталья Пеньковская уточнила, что на это есть соответствующее решение суда.

У пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

Как сообщалось, на 2 марта 2020 года в мире зарегистрировано 86986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человек.

На территории Европы зарегистрировано 1449 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 1128, Германия - 57, Франция - 100, Испания - 43, Великобритания - 25, Хорватия - 6, Австрия - 10, Россия - 2, Финляндия - 3, Швеция - 13, Израиль - 7, Швейцария - 18, Греция - 4, Грузия - 3, Норвегия-7 Румыния- 3, Азербайджан - 3, Нидерланды - 6, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).