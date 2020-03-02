"Я не коронавирус": В Харькове китайский студент в одиночку устроил пикет

Новости Украины:В Харькове возле памятника Шевченко китайский студент устроил пикет в поддержку больных коронавирусом.

В центре Харькова китайский студент устроил одиночный пикет.

Об этом в Twitter сообщили очевидцы.

Мужчина в медицинской маске вышел к памятнику Шевченко на улице Сумской в Харькове с плакатом, на котором на нескольких языках было написано: "Я не вирус! Я человек! Искоренение предрассудков! Мы - весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!".

Напомним, по состоянию на сегодня, 2 марта, количество подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тысяч.

В саду Шевченко Брюс Ли вышел на одиночный пикет в поддержку больных коронавирусом pic.twitter.com/Z2VHQjO2GE — Худая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) March 1, 2020

В конце декабря власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".