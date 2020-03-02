Оккупанты на Донбассе накрыли минометным огнем дома мирных жителей

Новости Украины:Боевики обстреляли дома мирных жителей близ Красногоровки, вследствие чего один мирный житель получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, обстреляв дома мирных жителей в н.п.Красногоровка, в результате чего получил ранение один человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120-мм, прекрасно понимая, что обстрелы будут представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что раненному мирному жителю оперативно была оказана медицинская помощь. В свою очередь подразделения ООС для подавления огня противника и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.

"Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - сказано в сообщении.

В свою очередь в Минобороны отметили, что с начала суток осуществили 3 обстрела позиций операции Объединенных сил, ни один украинский военный не пострадал

"С 9 часов утра оккупанты за 35 минут выпустили 5 мин 120-го калибра и вели огонь из станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам наших войск у населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Кроме того, в 7 утра 3 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил неподалеку г.Красногоровки, что на Донецком направлении. Также защитников н.п. Марьинка противник обстрелял из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ведомстве.