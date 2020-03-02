Оккупанты на Донбассе накрыли минометным огнем дома мирных жителей

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, обстреляв дома мирных жителей в н.п.Красногоровка, в результате чего получил ранение один человек, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120-мм, прекрасно понимая, что обстрелы будут представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель", - говорится в сообщении.
В ООС отметили, что раненному мирному жителю оперативно была оказана медицинская помощь. В свою очередь подразделения ООС для подавления огня противника и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали боевикам адекватный ответ.
"Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа", - сказано в сообщении.
В свою очередь в Минобороны отметили, что с начала суток осуществили 3 обстрела позиций операции Объединенных сил, ни один украинский военный не пострадал
"С 9 часов утра оккупанты за 35 минут выпустили 5 мин 120-го калибра и вели огонь из станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам наших войск у населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.
Кроме того, в 7 утра 3 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил неподалеку г.Красногоровки, что на Донецком направлении. Также защитников н.п. Марьинка противник обстрелял из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Потерь с нашей стороны нет", - отметили в ведомстве.