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"Сняла проклятие" с денег: в Тернополе "гадалка" выманила у женщины 350 тысяч

"Сняла проклятие" с денег: в Тернополе "гадалка" выманила у женщины 350 тысяч
20:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Тернополе женщина отдала мошеннице 350 тыс. грн для снятия "проклятия" с купюр.

В Тернополе женщина потеряла 350 тыс. гривен, доверившись мошеннице, которая представилась гадалкой.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в конце прошлой недели, когда потерпевшая шла домой, к ней с разговором подошла неизвестная.

Прохожая сказала, что обладает определенными знаниями, а также знает о болезни сына женщины и может помочь.

Тернопольчанка, у которой действительно ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем, поверила неизвестной. Вскоре к ним подошла еще одна женщина (вероятная сообщница), которой псевдогадалка также предложила помощь и та охотно согласилась.

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Мошенница заявила, что все семейные несчастья у них - от "грязных" денег, над которыми нужно провести "ритуал очищения". Она сказала женщинам принести деньги, воду и соль. Когда те выполнили установку, "гадалка" упаковала деньги в два одинаковых пакеты и начала над ними что-то шептать. Затем мошенница вернула пакеты женщинам, сказала их не открывать, а положить под подушку и на третий день принести на это же место, чтобы "завершить процедуру".

На третий день тернопольчанка пришла на место запланированной встречи, но там никого не было. Открыв пакет, они обнаружила в нем газетные вырезки. Сегодня женщина обратилась в полицию.

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По словам начальника сектора отдела уголовной полиции Тернопольского отдела полиции Виктора Демчана, другая женщина, которая изображала клиентку гадалки - ее сообщница.

Правоохранители прорабатывают видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают подозреваемых и их местонахождение.

Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 190 ч. 3 УК (мошенничество).

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Тернополь, Мошенничество, Гадалка, Нацполиция.
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