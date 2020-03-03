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Столкновения в Новых Санжарах: полиция открыла 8 уголовных дел

Столкновения в Новых Санжарах: полиция открыла 8 уголовных дел
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В полиции Полтавской области заявили, что по факту беспорядков в Новых Санжарах открыто 8 уголовных производств.

Полиция Полтавской области расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений возле медицинского центра "Новые Санжары".

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

В частности, расследование продолжается в производствах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки); ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку); ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

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По сведениям полиции, на сегодняшний день подозрения в совершении преступлений получили 10 человек.

В ведомстве напомнили, что пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого человека суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

На сегодняшний день еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

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20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестовавшие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

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Полтавская область, Коронавирус, Нацполиция, Новые Санжары, Беспорядки в Новых Санжарах.
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