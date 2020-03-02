В Украине проверяют четырех людей на коронавирус

Новости Украины:Минздрав ожидает результаты четырех тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19): трех иностранцев и украинца, который вернулся из Италии.

Сейчас в Украине начались исследования по выявлению коронавируса у четырех человек, из них трое - иностранцы, которые находятся в Киеве и один человек в Черновцах, который приехал из Италии. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом... Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и города Киев. Все эти три исследования показали отрицательные результаты, в этих людей нет коронавирусной инфекции. На данный момент проведено 8 тестов на коронавирус, все были отрицательные. Сейчас начато исследование еще на четыре подозрения, три из них из Киева, одно из Черновицкой области. В городе Киеве эти подозрения зафиксированы у иностранцев, находившихся на территории Украины и обратились за медицинской помощью. В Черновцах это человек, который вернулся из Италии", - сообщил он.

По состоянию на понедельник в Украине не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщалось, тернопольские врачи отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на коронавирус у ребенка, который вернулся из Испании. Диагноз не подтвердился.

Кроме того, в Ровно было четыре подозрения на заражение коронавирусом, которые не подтвердились.