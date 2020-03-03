В Сумах нашли собак, которых женщина держала в жестоких условиях (Фото)

Новости Украины:Полиция в городе Сумы обнаружила собак, которых держали в жестоких условиях, открыто уголовное производство.

У жительницы города Сумы правоохранители изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Четверо из животных - питбультерьеры, один принадлежит к породе ротвейлер. Псы находились в маленьком помещении, в органических отходах, некормленые и агрессивные.

Для того, чтобы их успокоить и изъять, полицейским даже пришлось прибегнуть к услугам специалистов-ветеринаров.

На телах собак - на мордах, лапах, спинах и боках - при осмотре правоохранители обнаружили многочисленные шрамы.

Сейчас одна собака передана в центр оказания помощи животным, остальные четыре - находятся под опекой волонтеров.

Сама хозяйка животных говорит, что они привыкли к таким условиям, последний раз она заходила к ним, чтобы присмотреть и покормить, в прошлую субботу.

В полиции действия женщины квалифицировали как жестокое обращение с животными и открыли уголовное производство по ст. 299 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.