В Сумах нашли собак, которых женщина держала в жестоких условиях (Фото)

У жительницы города Сумы правоохранители изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Четверо из животных - питбультерьеры, один принадлежит к породе ротвейлер. Псы находились в маленьком помещении, в органических отходах, некормленые и агрессивные.
Для того, чтобы их успокоить и изъять, полицейским даже пришлось прибегнуть к услугам специалистов-ветеринаров.
На телах собак - на мордах, лапах, спинах и боках - при осмотре правоохранители обнаружили многочисленные шрамы.
Сейчас одна собака передана в центр оказания помощи животным, остальные четыре - находятся под опекой волонтеров.
Сама хозяйка животных говорит, что они привыкли к таким условиям, последний раз она заходила к ним, чтобы присмотреть и покормить, в прошлую субботу.
В полиции действия женщины квалифицировали как жестокое обращение с животными и открыли уголовное производство по ст. 299 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.