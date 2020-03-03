Ударили палкой по голове: В Киеве супруги напали на таксиста (Видео, Фото)

Новости Украины:В Киеве супруги напали на водителя такси, гражданам объявлено о мере пресечения.

В столице злоумышленники ударили палкой по голове водителя такси, после чего забрали его мобильный телефон и около 3 тысяч гривен. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Так, в Подольское управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Синеозерной неизвестные его избили и забрали деньги и мобильный телефон.

Следователь Подольского управления полиции Александр Яровой рассказал, что таксист приехал по заказу, где к нему обратилась девушка с просьбой поставить два пакета в багажное отделение. В этот момент водитель почувствовал, как кто-то ударил его по голове, и он потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, он увидел, что из салона авто пропали деньги, мобильный телефон, банковская карта и документы. В дальнейшем с места преступления правоохранители изъяли деревянную палку, которой злоумышленники нанесли телесные повреждения пострадавшему. Полицейские установили и задержали нападавших. Это - супруги, которые приехали из Днепропетровской области на заработки в Киев. По месту жительства фигурантов провели санкционированный обыск и изъяли мобильный телефон потерпевшего.

31-летнему мужчине и его 19-летней жене следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал нападавшим меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, в столице мужчины избили водителя такси, отобрали деньги и мобильные телефоны и скрылись на его автомобиле, который затем бросили в одном из дворов неподалеку от места преступления.