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В столице прорвало теплотрассу: две сотни многоэтажек остались без отопления

В столице прорвало теплотрассу: две сотни многоэтажек остались без отопления
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу, Русановка и Березняки остались без тепла и горячей воды, ремонт ведется без перекрытия движения.

Около 200 многоэтажных жилых домов в жилых массивах Русановка и Березняки остались без централизованного отопления и горячего водоснабжения в результате прорыва на магистральной теплотрассе, проходящей по мосту имени Патона в Киеве.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, трубопровод прорвало во вторник днем. В настоящее время коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждения трубопровода и планирует завершить ремонт к концу следующего дня, 4 марта.

"Сегодня в 14:40 произошло повреждение магистрального трубопровода на мосту имени Патона с утечкой воды. Как сообщили в КП "Киевтеплоэнерго", аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения. Ремонтные работы планируется завершить завтра к концу дня… Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается", - говорится в сообщении.

На странице КГГА в Facebook сообщается, что на несущую конструкцию моста прорыв не влияет.

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По данным КГГА, диаметр трубопровода - 600 мм. Год введения в эксплуатацию - 1962.

Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году и до 1965 года был единственным автомобильным переходом через р.Днепр в черте Киева. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов.

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На опубликованных в СМИ и соцсетях снимках с места происшествия видно, что прорыв случился восточнее Венецианского острова над р.Десенка. Горячая вода падает из места порыва теплотрассы прямо в реку, поднимая клубы пара, которые, однако, не застилают проезжую часть моста и не создают значительных проблем для видимости проезжающего транспорта.

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Киев, КГГА, Мост Патона, Киевтеплоэнерго.
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