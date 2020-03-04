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В Харькове опровергли слухи о китайском студенте с коронавирусом

В Харькове опровергли слухи о китайском студенте с коронавирусом
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Информация о выявлении больного коронавирусом студента, его госпитализации и карантине для всех, кто с ним контактировал, является фейком.

В Харьковской ОГА категорически опровергают слухи в социальных сетях о якобы обнаруженном коронавирусе у китайского студента из Национального аэрокосмического университета им. Жуковского. Об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

«Информация о выявлении больного коронавирусом студента, его госпитализации и карантине для всех, кто с ним контактировал, является фейком», - отметили в пресс-службе ОГА со ссылкой на департамент здравоохранения.

В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 - в Черновцах.

Глава ВОЗ: Смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

По последним данным, в мире подтверждено 90 тыс. 937 случаев заражения коронавирусом, 3117 человек умерли. В то же время 48 тыс. 17 пациентов выздоровели после заболевания.

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Харьков, Слухи, Коронавирус, Китайский студент в Харькове.
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