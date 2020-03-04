Чиновницу Киевского отделения фонда соцзащиты задержали за взятку

В Киеве при получении взятки в 17 тыс. гривен задержана чиновница Киевского городского отделения фонда социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Женщина-служащая получила от директора частного общества неправомерную выгоду в сумме 17 тыс. гривен за не наложение санкций за несоблюдение норматива по трудоустройству людей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.
Чиновницу задержали на рабочем месте сразу после получения оговоренной суммы.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании ей меры пресечения.
Напомним, в Черкасской области задержали и будут судить следователя за получение неправомерной выгоды.