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Чиновницу Киевского отделения фонда соцзащиты задержали за взятку

Чиновницу Киевского отделения фонда соцзащиты задержали за взятку
09:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:В Киеве чиновница получила взятку в размере 17 тысяч гривень за не наложение штрафа за нарушение Трудового кодекса.

В Киеве при получении взятки в 17 тыс. гривен задержана чиновница Киевского городского отделения фонда социальной защиты инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Женщина-служащая получила от директора частного общества неправомерную выгоду в сумме 17 тыс. гривен за не наложение санкций за несоблюдение норматива по трудоустройству людей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.

Чиновницу задержали на рабочем месте сразу после получения оговоренной суммы.

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В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу по ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании ей меры пресечения.

Напомним, в Черкасской области задержали и будут судить следователя за получение неправомерной выгоды.

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Киев, Прокуратура, Взятка, КГГА.
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