Спасатели продолжают поиски пропавшего на Киевском море рыбака

Сегодня, 4 марта, спасатели продолжат поиски рыбака, который 28 февраля вышел на лодке в акваторию Киевского водохранилища и пропал.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Продолжение поисковых работ запланировано на 4 марта", - говорится в сообщении.
Всего з поисковой операции вчера привлекались 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.
Как сообщалось ранее, 28 февраля около 10.00 вблизи с. Страхолесье Иванковского района Киевской области двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.
Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля.
1-2 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали.
3 марта вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде было найдено тело одного из рыбаков.
Напомним, в Черниговской области горело одноэтажное общеобразовательное здание, пострадавших нет.