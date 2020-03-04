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Спасатели продолжают поиски пропавшего на Киевском море рыбака

Спасатели продолжают поиски пропавшего на Киевском море рыбака
09:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Сегодня продолжатся поиски одного из рыбаков, которые 28 февраля вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и пропали.

Сегодня, 4 марта, спасатели продолжат поиски рыбака, который 28 февраля вышел на лодке в акваторию Киевского водохранилища и пропал.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжение поисковых работ запланировано на 4 марта", - говорится в сообщении.

Всего з поисковой операции вчера привлекались 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

На Черниговщине нашли тело одного из рыбаков, пропавших на Киевском водохранилище

Как сообщалось ранее, 28 февраля около 10.00 вблизи с. Страхолесье Иванковского района Киевской области двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля.

1-2 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали.

3 марта вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде было найдено тело одного из рыбаков.

Напомним, в Черниговской области горело одноэтажное общеобразовательное здание, пострадавших нет.

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Киев, Спасатели, ГСЧС, Пропавшие рыбаки, Киевское море.
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