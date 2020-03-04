Спасатели продолжают поиски пропавшего на Киевском море рыбака

Новости Украины:Сегодня продолжатся поиски одного из рыбаков, которые 28 февраля вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и пропали.

Сегодня, 4 марта, спасатели продолжат поиски рыбака, который 28 февраля вышел на лодке в акваторию Киевского водохранилища и пропал.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжение поисковых работ запланировано на 4 марта", - говорится в сообщении.

Всего з поисковой операции вчера привлекались 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Как сообщалось ранее, 28 февраля около 10.00 вблизи с. Страхолесье Иванковского района Киевской области двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля.

1-2 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали.

3 марта вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде было найдено тело одного из рыбаков.

Напомним, в Черниговской области горело одноэтажное общеобразовательное здание, пострадавших нет.