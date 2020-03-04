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Коронавирус в Украине: что происходит в Черновцах

Коронавирус в Украине: что происходит в Черновцах
11:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Черновцах люди раскупили все маски, у власти нет возможности обеспечить ими местных жителей.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет об отсутствии оснований вводить в городе чрезвычайное положение и карантин в школах в связи с обнаружением в городе первого в Украине случая заболевания коронавирусом Covid-2019.

"Пока что оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя, в принципе, по закону мы могли бы это сделать", - сказал Каспрук в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в среду.

"По учреждениям образования. Нет сегодня оснований вводить карантин… Единственное, что завтра со всеми учениками будут проведены в школах уроки по безопасности жизнедеятельности. Дети должны знать о том, что это такое, и еще раз повторим элементарные правила гигиены, поведения. По учреждениям образования дошкольным и школах будет усилен режим дезинфекции", - добавил мэр, сделав акцент, в частности, на кварцевании.

Также, по его словам, нет оснований запрещать массовые мероприятия в городе. "Что касается массовых мероприятий, нет сегодня каких-либо оснований для того, чтобы отменять, запрещать массовые мероприятия, которые были запланированы. Хотя, безусловно, мы рекомендуем воздержаться от посещения массовых мероприятий, воздержаться от планирования, даже если это какие-то большие семейные праздники", - сказал Каспрук.

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Он заявил, что в Черновцах нет проблем с финансированием противодействия распространения вируса. "Мы справляемся силами городского бюджета. Самая большая проблема, которая у нас возникает – это то, чтобы вообще в мире, и в Украине в том числе, самые популярные средства, такие как маски, биохалаты, электронные термометры – они разобраны, раскуплены и остались в небольшом количестве. Но наиболее сложные точки мы обеспечим всем необходимым, речь идет о местах наибольшего скопления людей – это центры предоставления административных услуг, управления социальной защиты или абонентские отделения коммунальных предприятий в Черновцах, водоканал, теплокоммунэнерго – там будут проводиться мероприятия", - сказал мэр.

"Ситуация на контроле и в областной государственной администрации, и в городском совете… Если мы увидим какую-то динамику негативную, естественно, будут применены более жесткие меры по противодействию распространения инфекции", - резюмировал Каспрук.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса - в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию. Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Никаких симптомов заболевания у неё не наблюдается.

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Китай, Минздрав, Кабмин, Черновцы, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире.
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