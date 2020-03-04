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Среда, 04.03.2020

СБУ накрыла сеть агентов РФ, которую возглавлял экс-военный ВСУ (Видео)

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети военной разведки РФ, которую возглавлял бывший военнослужащий вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ  "Контрразведчики СБУ задержали при пересечении государственной границы руководителя агентурной сети Главного управления Генштаба ВС РФ – украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач, "- сказано в сообщении. Силовики установили, что экс-военного завербовал сотрудник Генштаба вооруженных сил России во время выезда на временно оккупированные территории Луганской области. Украинец собирал и передавал разведывательную информацию о военных объектах ВСУ, дислоцированных на Волыни. Затем по заданию куратора он привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Отмечается, что эти люди имели возможность собирать актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов, мест дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристик, расположения складов ракетно-артиллерийского вооружения. Злоумышленники также передавали информацию относительно участников АТО/ООС на востоке Украины. Сейчас СБУ проводит обыски по месту жительства членов агентурной сети. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК и избрании меры пресечения.
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