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Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных

Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, пострадали украинские военнослужащие.

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Сегодня, 4 марта, в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

На Донбассе пострадал украинский военный

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п. Крымское, Орехово, Мироновское, и Шумы.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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