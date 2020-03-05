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Полиция проводит обыски в николаевской Службе автодорог и облавтодоре

Полиция проводит обыски в николаевской Службе автодорог и облавтодоре
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Правоохранители проводят 24 обыска в служебных кабинетах Николаевского облавтодора, САД в Николаевской области.

Правоохранители проводят обыски в служебных кабинетах Николаевского облавтодора и Службы автомобильных дорог в области в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт и строительство дорог.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что группа людей, используя предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в сговоре с должностными лицами Службы автомобильных дорог в Николаевской области и Николаевского облавтодора завладевают бюджетными средствами", - говорится в сообщении.

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Согласно информации полиции, в настоящее время в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), проводятся 24 обыска в служебных кабинетах Николаевского облавтодора, САД в Николаевской области, по месту жительства бывшего и нынешнего руководства указанных предприятий и в офисах частных предприятий, которые выполняли подрядные работы, а также по месту жительства должностных лиц предприятий-подрядчиков.

"Следствием исследуется эксплуатация и ремонт дорог на территории Николаевской области за 2019-2020 годы. После проведения необходимых исследований специалистами и по результатам проведения экспертиз будет установлена сумма убытков", - сказано в сообщении.

Напомним, по прогнозам Баканова, после экстрадиции Левина из Болгарии рассмотрение "дела Гандзюк" будет ускорено.

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Николаевская область, СБУ, Облавтодор, Нацполиция, Обыски.
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