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Подозрение на COVID-19: В КНУ вводят ограничения в связи с угрозой коронавируса

Подозрение на COVID-19: В КНУ вводят ограничения в связи с угрозой коронавируса
22:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киевском КНУ вводят меры безопасности для предотвращения заражений, вызванных коронавирусом.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 10 марта вводит ограничительные меры, чтобы предотвратить заболевания, вызванным коронавирусом COVID-19. Соответствующий приказ ректора университета сообщили на сайте учебного заведения.

"С целью предотвращения заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, согласно приказу ректора от 5 марта 2020 года №190-32 и рекомендациям Министерства здравоохранения №22-04/6302/2-20 от 3 марта, в КНУ с 10 марта приостанавливаются: проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета; направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп, отдельных иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока университет будет проводить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения ректора.

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При этом, издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники сообщает, что в среду, 4 марта, одному из студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который только что вернулся из путешествия по северной Италии, которая входит в первую пятерку рейтинга по количеству заражения коронавирусом из Китая, пришлось оставить пары из-за болезни, симптомы которой напоминают признаки COVID-19.

"На место вызвали бригаду медиков, которые диагностировали у пациента высокую температуру, больше 38 градусов. Впрочем, госпитализировать студента, а тем более проводить тестирование на какие бы то ни было вирусные инфекции, медики отказались, ограничившись рекомендацией обратиться к семейному врачу. Сейчас больной находится на лечении в месте своего проживания - в одном из общежитий университета", – говорится в сообщении издания.

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай инфицирования новым коронавирусом – его обнаружили у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания, но впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

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Киев, Украина, Заболевание, Заражение, Коронавирус, КНУ.
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