В метро Киева произошел взрыв

Новости Украины:В вагоне киевского метро взорвали петарду, поезд сняли с линии, подземка работает в обычном режиме.

Неизвестные лица взорвали петарду в вагоне киевского метрополитена на станции "Вокзальная" Святошино-Броварской (М1, "красной") линии, на месте происшествия работают правоохранители, сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook в пятницу.

"Метро работает в обычном режиме… Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители", - говорится в сообщении.

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