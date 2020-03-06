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В Киеве стартовала информкампания по кибербезопасности (Фото)

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В Киеве стартовала информкампания по кибербезопасности (Фото)
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности.

Сегодня в Киеве состоялась презентация и официальный старт информационной кампании, которая должна оградить граждан от ключевых рисков в сфере киберпреступности и помочь им в настройке дополнительной защиты своих учетных профилей.

Как говорится в сообщении Национальной полиции Украины, над ее созданием работали специалисты Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины.

В мероприятии приняли участие заместитель посла Великобритании Хелен Фейзи, первый заместитель начальника Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Кропива, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк и председатель Госспецсвязи Валентин Петров.

По словам Кропивы, эти настройки легкие в использовании как для молодежи, так и для пожилых людей. "Для настройки нужно всего несколько минут. В результате наши граждане и лица, проживающие на территории Украины, смогут обеспечить безопасность своих персональных данных и информации, находящейся в почтовых ящиках, телефонах и т.д.", - отметил он.

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Кропива добавил, что в большинстве случаев хакеры проводят многовекторную атаку, которая не направлена непосредственно на конкретного гражданина. Поэтому потерпевшие, которые обращаются в полицию, даже не понимают, почему они стали жертвами злоумышленников.

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В свою очередь, заместитель посла Великобритании отметила, что сотрудничество Великобритании с Украиной, в частности, киберслужбами, хорошо налажено. "В прошлом году мы начали кампанию "Пароль играет роль". Это свидетельствует о том, что сильные пароли могут защитить онлайн-системы в нашей жизни. Сегодня переходим к следующему и важному этапу - двухфакторная аутентификация, чтобы не позволить преступникам подобрать пароль. Это более прочный уровень безопасности, чтобы система оставалась защищенной даже если пароль известен. Это бесплатно, просто и очень эффективно", - подчеркнула Фейзи.

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Кибербезопасность, Нацполиция, Валентин Петров, Сергей Демедюк, Хелен Фейзи, Сергей Кропива.
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