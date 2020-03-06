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В Мариуполе мужчина задушил свою жену веревкой

В Мариуполе мужчина задушил свою жену веревкой
16:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Донецкой области мужчина из-за конфликтов задушил свою жену веревкой.

В Мариуполе Донецкой области из-за постоянных семейных конфликтов мужчина задушил веревкой свою жену. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области. 

"Решить постоянные конфликты с женой мужчина решил радикально - накинул на шею женщины веревку. За совершенное преступление фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, убийство произошло вчера, 5 марта, около 08.30.

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67-летняя мариупольчанка сидела на кухне, позади нее стоял муж, который решил взять веревку и набросить ее на шею жене. Осознав, что женщина не имеет признаков жизни, злоумышленник позвонил своему товарищу и рассказал о произошедшем.

Когда знакомый злоумышленника приехал и увидел тело женщины без признаков жизни, то вызвал на место происшествия полицию. 

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мера пресечения будет избрана судом. 

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Продолжается досудебное расследование.

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Все по теме:

Донецк, Украина, Убийство, Насилие, Мариуполь, Нацполиция, ГУНП.
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