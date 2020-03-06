В Хмельницком на коронавирус проверяют священника

Новости Украины:В Хмельницком медики проверяют на наличие коронавируса священника с пневмонией.

В Хмельницкой области госпитализировали мужчину с пневмонией. У него не подтвердился грипп-А, а тест на коронавирус послали в Киев. В Хмельницком горсовете отметили, что мужчина является священником.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя директора КП "Хмельницкая инфекционная больница" Нинель Марцонь.

Пресс-секретарь Хмельницкого городского совета подтвердил, что больной является священником. В больнице подтвердили, что в их пациента есть пневмония, однако многие пациенты попадают в больницу с пневмонией.

"Только по пневмонии сказать, что там коронавирус - мы не можем. Результаты мы отправили (в Киев - ред.). На них мы еще не получили никакого ответа. Больной вообще стабилен, там нет никакой катастрофы... Просто мы отправляем по алгоритмам исследования и если у нас не подтвердился грипп-А - отправляем дальше", - сказала Нинель Марцонь.

Она добавила, что это необходимо, поскольку коронавирус уже распространился по всему миру.

"Не было только у нас, у нас не было тестов. Но, собственно, у нас их и сейчас нету, мы на Киев посылаем все образцы. Я не могу сказать, это коронавирус или нет. Я знаю, есть ли у него пневмония и это не грипп. Но у больного была большая обструкция утром. Сатурация была ниже. Сейчас выше сатурация. И он чувствует себя средне-трудно, ближе к тяжелому (состоянию - ред.). Но катастрофы нет. А когда нам подтвердят этиологию - подтвердят ее или не подтвердят - мы будем знать. Но сказали, что это будет не раньше вторника", - добавила Нинель Марцонь.

По ее словам, больной не умирает, его состояние стабильное. Он не старый, ведь коронавирус опасен для старшего поколения.

"Больной себя чувствует лучше, чем раньше", - отметила Нинель Марцонь.