Скачать
Пятница, 06.03.2020
"Чтоб прекратить дикий кипиш и шабаш": Волошин рассказал о состоянии здоровья
"Чтоб прекратить дикий кипиш и шабаш": Волошин рассказал о состоянии здоровья
Коронавирус: КПВВ на Донбассе ограничат пропуск людей
Коронавирус: КПВВ на Донбассе ограничат пропуск людей
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)

В Хмельницком на коронавирус проверяют священника

В Хмельницком на коронавирус проверяют священника
17:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Хмельницком медики проверяют на наличие коронавируса священника с пневмонией.

В Хмельницкой области госпитализировали мужчину с пневмонией. У него не подтвердился грипп-А, а тест на коронавирус послали в Киев. В Хмельницком горсовете отметили, что мужчина является священником.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя директора КП "Хмельницкая инфекционная больница" Нинель Марцонь.

Пресс-секретарь Хмельницкого городского совета подтвердил, что больной является священником. В больнице подтвердили, что в их пациента есть пневмония, однако многие пациенты попадают в больницу с пневмонией.

На Прикарпатье за 2020 год заработали более миллиона туристического сбора

"Только по пневмонии сказать, что там коронавирус - мы не можем. Результаты мы отправили (в Киев - ред.). На них мы еще не получили никакого ответа. Больной вообще стабилен, там нет никакой катастрофы... Просто мы отправляем по алгоритмам исследования и если у нас не подтвердился грипп-А - отправляем дальше", - сказала Нинель Марцонь.

Она добавила, что это необходимо, поскольку коронавирус уже распространился по всему миру.

"Не было только у нас, у нас не было тестов. Но, собственно, у нас их и сейчас нету, мы на Киев посылаем все образцы. Я не могу сказать, это коронавирус или нет. Я знаю, есть ли у него пневмония и это не грипп. Но у больного была большая обструкция утром. Сатурация была ниже. Сейчас выше сатурация. И он чувствует себя средне-трудно, ближе к тяжелому (состоянию - ред.). Но катастрофы нет. А когда нам подтвердят этиологию - подтвердят ее или не подтвердят - мы будем знать. Но сказали, что это будет не раньше вторника", - добавила Нинель Марцонь. 

Коронавирусные путешествия: В Перу зафиксировали первый случай заражения

По ее словам, больной не умирает, его состояние стабильное. Он не старый, ведь коронавирус опасен для старшего поколения. 

"Больной себя чувствует лучше, чем раньше", - отметила Нинель Марцонь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Церковь, Священник, Хмельницкий, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
05 Самые лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Чем сможем, поможем&quot;: Зеленский посетил завод &quot;АвтоКрАЗ&quot;
"Чем сможем, поможем": Зеленский посетил завод "АвтоКрАЗ"
В Кабмине рассказали, как будут &quot;спасать&quot; промышленность
В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
ВВП упал: в Украине в январе сократилось производство
В Европе стартовали продажи &quot;заряженного&quot; хэтчбека Toyota GR Yaris
В Европе стартовали продажи "заряженного" хэтчбека Toyota GR Yaris
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь