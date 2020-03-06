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В Киеве на два дня закроют пешеходный мост

В Киеве на два дня закроют пешеходный мост
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве из-за ремонта на два дня перекроют движение по пешеходному мосту.

10-12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

"С 8:00 10 марта до 23:00 12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют", - говорится в сообщении. 

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На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса возле опоры N 3.

Больше всего пользователей этого моста - в выходные, поэтому ремонт будут выполнять в будни. И до следующих выходных работы должны закончить.

На время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов будет полностью ограничено.  

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В УК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства.

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Киев, Украина, Мост, Пешеходный мост, Киевавтодормост.
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