В Киеве на два дня закроют пешеходный мост

Новости Украины:В Киеве из-за ремонта на два дня перекроют движение по пешеходному мосту.

10-12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 8:00 10 марта до 23:00 12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют", - говорится в сообщении.

На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса возле опоры N 3.

Больше всего пользователей этого моста - в выходные, поэтому ремонт будут выполнять в будни. И до следующих выходных работы должны закончить.

На время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов будет полностью ограничено.

В УК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства.