В Киеве на два дня закроют пешеходный мост

10-12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"С 8:00 10 марта до 23:00 12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют", - говорится в сообщении.
На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров специалисты КП "Киевавтодормост" проведут ремонт элементов противовеса возле опоры N 3.
Больше всего пользователей этого моста - в выходные, поэтому ремонт будут выполнять в будни. И до следующих выходных работы должны закончить.
На время ремонта проход пешеходов и проезд велосипедистов будет полностью ограничено.
В УК "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства.