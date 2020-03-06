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В Украине запустят реестр профессиональных водителей

В Украине запустят реестр профессиональных водителей
19:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Мининфраструктуры планируют запустить програму реестра профессиональных водителей.

Команда Министерства инфраструктуры Украины в рамках демо-дня EU Association Lab 28 февраля представила базовую версию Реестра профессиональных водителей "Открытый реестр профессиональных водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов".

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Сообщается, что команда в составе представителей Мининфраструктуры, Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры и Учебно-консультационного центра Ассоциации международных автомобильных перевозок вместе с менторами и тренерами EU Association Lab работала над созданием "Открытого реестра профессиональных водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов". 

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"Реестр профессиональных водителей является проектом официальной электронной базы данных лиц, имеющих свидетельство профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя. Благодаря этому инструменту перевозчики получат информацию о профессиональных водителях, а контролирующий орган сможет верифицировать квалификационные карточки водителей, свидетельствующие о компетентности водителя", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мининфраструктуры получит возможность обмена информацией с контролирующими органами других стран о водителях, у которых есть квалификационная карта водителя. Сами же пассажиры смогут оценить качество полученных услуг, обжаловать действия непрофессионального водителя или перевозчика.

В дальнейших планах команды министерства - работа над совершенствованием базовой версии и ее доведение до полноценного сервиса. 

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В пресс-службе отметили, что шесть месяцев назад команда Министерства инфраструктуры Украины вошла в пятерку финалистов конкурса EU Association Lab и получила возможность реализовать идею, направленную на оптимизацию сферы перевозок в Украине. 

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Украина, Мининфраструктуры, Авто, Автиомобили.
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