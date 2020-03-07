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Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах

Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах
09:53 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"7-8 марта в высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Как сообщалось, в воскресенье 8 марта по всей территории страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди. На юге и в центре местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-7° тепла. Днем на западе и севере страны 5-11° тепла, на остальной территории 11-16° тепла. В восточных и Днепропетровской области до 18° тепла.

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В Карпатах в течение суток температура продолжит удерживаться на отметке в 0°.

В Киеве в воскресенье дождь, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 8-10° тепла.

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Карпаты, ГСЧС, Лавины, Сход лавин.
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