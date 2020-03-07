Дожди и грозы: какие сюрпризы готовит погода на 8 марта

Новости Украины:Погода в ближайшие дни в Украине будет переменчивой: идут дожди, ожидается снижение температуры воздуха.

В ближайшие сутки в Украине ожидаются дожди и снижение температуры воздуха. Изменение погоды обусловлено перемещением атмосферных фронтов с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу 7 марта в западных и местами северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13° выше ноля. На юге и востоке воздух прогреется до 13-18°. В Карпатах днем и ночью 0°.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 11-13° тепла.

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8... +10

Львов – +8... +10

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +8... +10

Черновцы – +9... +11

Хмельницкий – +9... +11

Луцк – +9... +11

Ровно – +9... +11

Житомир – +10... +12

Винница – +10... +12

Одесса – +9... +11

Николаев – +15... +17

Херсон – +14... +16

Симферополь – +14... +16

Кропивницкий – +12... +14

Черкассы – +11... +13

Чернигов – +10... +12

Суммы – +11... +13

Полтава – +10... +12

Днепр – +15... +17

Запорожье – +15... +17

Донецк – +16... +18

Луганск – +15... +17

Харьков – +15... +17

Киев – +11... +13

В воскресенье 8 марта по всей территории страны, кроме юго-востока, ожидаются дожди. На юге и в центре местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-7° тепла. Днем на западе и севере страны 5-11° тепла, на остальной территории 11-16° тепла. В восточных и Днепропетровской области до 18° тепла.

В Карпатах в течение суток температура продолжит удерживаться на отметке в 0°.

В Киеве в воскресенье дождь, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 8-10° тепла.

Прогноз погоды на 8 марта, фото: meteo.gov.ua

9 марта небольшой дождь возможен только в северных, Черкасской и Полтавской областях.

Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Карпатах ночью и днем около 0°, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, в восточных и Днепропетровской областях до 18°; в северных и в центральных областях 6-11°.

В Киеве и столичном регионе 9 марта ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 9 марта, фото: meteo.gov.ua

10-11 марта в Украине небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 1-7° тепла, 10 марта в западных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-14° тепла, в южной и восточной части до 17°.

В Киеве и Киевской области 10 марта без осадков, днем 11 марта возможен небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 10 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 марта, фото: meteo.gov.ua

12-13 марта в Украине ночью 3-9° тепла, днем 11-17°, на юге местами 20-22°, без осадков. 14-16 марта снижение температуры ночью до 0-6° тепла, в западных и северных областях местами до 1-3° мороза, днем до 6-12° тепла, на юге до 9-15°, местами небольшой дождь.

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.