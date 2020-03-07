На Полтавщине СБУ пресекла контрабанду культурных ценностей в Россию

Новости Украины:В Полтавской области работники Службы безопасности Украины остановили контрабанду в Россию культурных ценностей.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области предупредили контрабандное перемещение в Российскую Федерацию предметов, имеющих культурную и историческую ценность, сообщает пресс-служба Главного управления СБУ в Полтавской области.

"По предварительной версии следствия, местный коллекционер планировал незаконно переместить через государственную границу старинную коллекцию религиозных обрядовых предметов. Покупателей он подыскивал среди знакомых иностранцев. Задержали злоумышленника на пункте пропуска "Юнаковка" Сумской области. Среди личных вещей злоумышленника правоохранители обнаружили скрытые от таможенного контроля две иконы, обрядовый крест и библию на старославянском языке, датированные XIX веком", - говорится в сообщении, на сайте ГУ СБУ в Полтавской области в пятницу.

Изъятые ценности переданы для проведения соответствующих экспертиз.

"Начато уголовное производство по ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в рамках противодействия незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли на Львовщине деятельность группировки, участники которой занимались незаконным сбытом средств поражения.