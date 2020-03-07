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На Буковине "разгулялись" грипп и ОРВИ, эпидпорог превышен на треть

На Буковине "разгулялись" грипп и ОРВИ, эпидпорог превышен на треть
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Черновицкой области за прошедшие 7 дней сильно выросло количество больных гриппом и ОРВИ.

В Черновицкой области за прошедшую неделю почти на 20% возросло количество больных гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в области превышен на 36%.

Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Минздрав Украины.

"По данным рутинного эпиднадзора за прошедшую неделю в Черновицкой области зарегистрировано 6072 случая ОРВИ, из которых 4149 среди детей. Госпитализированы 120 человек, из них 85 детей. Регистрируется высокий уровень эпидемической активности заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Интенсивный показатель заболеваемости находится выше эпидемического порога на 36,8%. По сравнению с прошлой, 9 неделей, заболеваемость увеличилась на 19,8%", - говорится в сообщении. 

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Самое большое превышение эпидемического порога зарегистрировали в Вижницком районе - на 55,6%. Также превышение эпидемического порога зарегистрировали в Сокирянском районе на 20,9% и в Заставновском районе на 13,2%.

В Черновцах за неделю зарегистрировали 2443 случая ОРВИ, из которых 1549 детей. Госпитализировали 11 детей. Интенсивный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемического порога (- 45%). По сравнению с прошлой неделей заболеваемость увеличилась на 26,3%.

"Всего за эпидемический сезон 2019/2020 в Черновицкой области зарегистрировано 96828 случаев ОРВИ, из которых 65 936 среди детей. Госпитализированы 2000 человек, из них 1531 ребенок", - добавили в лабораторном центре.

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Как сообщалось ранее, 3 марта у мужчины из Черновцов подтверждено заражение короновирусом. Это первый случай Covid-2019 в Украине.

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Черновцы, Заболевание, Вирус, ОРВИ, Заражение.
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