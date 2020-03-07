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Коронавирус на лайнере Grand Princess: на борту находятся 49 украинцев

Коронавирус на лайнере Grand Princess: на борту находятся 49 украинцев
12:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:На борту лайнера "Grand Princess", который изолирован у берегов Калифорнии (США) из-за вспышки коронавируса, находится 49 граждан Украины.

На борту пораженного новым коронавирусом круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья американского штата Калифорния, находятся 49 украинцев. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - сообщил Погорельцев.

Он также рассказал, что сейчас лайнер Grand Princess находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна находится 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров). Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.

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"В этой связи, местной властью было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции. В зависимости от результатов тестов будет принято соответствующее решение о карантине части пассажиров или всего судна", - добавил представитель МИД.

Напомним, 21 человек на борту круизного корабля Grand Princess получили положительный результат тестирования на коронавирус.

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Минздрав, Коронавирус, Зараженные, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в мире, Grand Princess, COVID-19 в Украине.
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