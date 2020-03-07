Во Львовской области автомобиль насмерть сбил пешехода

Новости Украины:Во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" автомобиль насмерть сбил мужчину.

На трассе "Киев-Чоп" под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"6 марта в 19:02, двигаясь из города Стрый в направлении Львова по автодороге "Киев-Чоп", приближаясь к пешеходному переходу в селе Розвадов Николаевского района, водитель автомобиля Nissan Vanette, житель города Чигирин Черкасской области 1963 года рождения, в крайнем левой полосе, совершил наезд на пешехода, жителя села Надетычи Николаевского района 1979 года рождения, который внезапно вышел на проезжую часть. От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вечером пятницы, 6 марта, в Киеве на мосту Патона произошло ДТП с участием Volkswagen Jetta службы такси Uklon и Dodge Ram One.