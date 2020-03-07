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Дом-убийца в Киеве: Когда жители смогут переселится в новые квартиры

Дом-убийца в Киеве: Когда жители смогут переселится в новые квартиры
13:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве уже около 10 лет гремит история "дома-убийцы", жители хотят перемен.

Уже около десяти лет история "дома-убийцы" на улице Милютенко, 23-А, в Киеве гремит на всю округу. Этот дом стал известен из-за многолетней борьбы местных жителей с грибками и плесенью в здании. В конце 2016-го стало известно, что дом должны демонтировать, а его жителей переселить в новостройки.

Так, строительство жилья для переселения жителей дома на улице Милютенко, 23-А, было рассчитано на 5 лет, и направлено на реновацию части существующего жилого фонда. Для этой цели предусмотрено возведение одного стартового жилого дома, предназначенного для отселения жителей из дома на улице Милютенко, 23-А, подлежащего первоочередному демонтажу. 

В КП "Спецжитлофонд" сообщили, что подрядной организацией уже выполнено: 

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По первой секции дома - работы по монолитному каркасу восьми этажей и устройство плиты перекрытия и отметку +25.700 (девятый этаж), устройство кладки из газобетонных блоков 2,3,4 этажи;

По второй секции дома - работы по монолитному каркасу шести этажей и устройство плиты перекрытия на отметку +21.500 (седьмой этаж);

По 3-й секции дома - работы по монолитному каркасу трех этажей и устройство плиты перекрытия на отметку +12.800 (четвертый этаж);

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По четвёртой секции дома - работы по монолитному каркасу двух этажей и обустройство плиты перекрытия на отметку +12.800 (третий этаж).

"Во время неоднократных встреч с жителями дома по улице Милютенко, 23-А, обсуждался ход строительства жилого дома со встроено-пристроенными помещениями на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе и было сообщено о запланированном сроке принятия нового дома в эксплуатацию", - сообщили в коммунальном предприятии. 

Они также отметили, что сообщали жителям, что фактическое отселение будет осуществлено после принятия завершенного строительством дома в эксплуатацию. 

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"Вместе с тем, во время собрания с участием представителей КП "Спецжитлофонд", КГГА и жителей дома № 23-А на улице Милютенко, ставился на рассмотрение вопрос о надлежащем отселеним жителей и увеличении общей площади квартир на 50% от площади, которой обладают жители в доме, а также вопрос о заключении соответствующих договоров", - сообщают в "Спецжитлофонде".

Так, решением Киевского городского совета от 12.11.2019 № 66/7639 предусмотрено, что при заключении договора с жителями, подлежащими отселению из жилого дома на улице Милютенко, 23-А, в Деснянском районе, необходимо увеличивать безвозмездно площадь, которая предлагается для отселения в жилом доме на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема в Деснянском районе, на 50% общей площади занимаемых жителями жилых помещений.

Решаются юридические вопросы относительно процедуры заключения договоров, связанных с отселением жителей жилого дома на улице Милютенко, 23-А, в Деснянском районе. 

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Добавим, что по оценкам тогдашней СЭС, санитарно-техническое состояние дома на улице Милютенко, 23-А, является неудовлетворительным. Стены дома поражены 39 патогенными грибками, 7 из которых вызывают онкозаболевания, гепатит и туберкулез, а уровень токсинов в воздухе превышает норму в 13 раз. В 2010 году Институт микробиологии и вирусологии им. Заболотного признал дом опасным для проживания. Кроме того, старое здание постепенно разрушается - в частности обрушился один из балконов жителей.

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Киев, Украина, Строительство, КГГА.
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