В Одессе трое полицейских похитили женщину и вымогали у нее крупную сумму денег

Новости Украины:В Одессе подозреваются 3 полицейских в похищении женщины и вымогательстве крупной суммы денег, в ГУНП ведут расследование.

В Одессе трое полицейских подозреваются в похищении женщины и вымогательстве у нее крупной суммы денег.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратилась потерпевшая, заявившая, что трое мужчин похитили ее в Малиновском районе города.

"30-летняя одесситка сообщила, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в автомобиле, в который усадили против воли, требуя деньги. В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы", - заявили в главке.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Для проверки указанных сведений назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. О происшествии проинформировано Управление внутренней безопасности в Одесской области и ГБР.

Как сообщалось, подозреваемые – сотрудники Малиновского отдела полиции. Похищение произошло на улице Филатова. Со слов потерпевшей, во время похищения на руки ей надели наручники и вымогали 10 тыс. долл., обвинив в торговле наркотиками.

Женщина, которую потом выбросили из автомобиля, обратилась в правоохранительные органы.