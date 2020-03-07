В аннексированном Крыму оккупанты на Керченском мосту запустили первый поезд в РФ

Новости Украины:В Крыму оккупанты запустили первый поезд по Керченскому мосту прямиком в РФ.

Первый незаконный рейс "пригородного" сообщения проехал Крымским мостом с оккупированной Керчи в анексованому полуострове до Анапы в Краснодарском крае РФ днем 7 марта. Продавать билеты оккупанты начали еще 2 марта и на сегодня им удалось распродать - 90% билетов.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Оккупанты продали на електичку почти 200 билеты. На каждом рейсе 222 сидячих места. В общем рельсовий автобус, как говорят на него росСМИ, имеет три вагона.

Маршрут до конечной станции занимает два часа. По дороге он делает две остановки и все в России.

В расписании, как уточняется, по три рейса с Кубани в аннексированный Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни - по два рейса.

Как сообщалось ранее, днем 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное сообщение Крымским мостом. На запуск незаконной переправы глава Кремля Владимир Путин прибыл крымским поездом. Сначала Путин прокатился в кабине машиниста, а затем чаював в вагоне-ресторане с якобы простыми рабочими.

В представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста, которая соединяет аннексирован полуостров с Россией, является незаконным и нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, как и поездка российского президента только что открытой переправой. Впоследствии, 25 декабря, прокуратура АР Крым начала уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины Крымским мостом.