Зеленский о семье: Им не нравится моя работа

Новости Украины:Зеленский признался, что его семье не нравится то, чем он занимается.

Семья Президента Украины Владимира Зеленского находится под большим эмоциональным давлением в связи с его работой.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

"Это тяжело. Им не нравится моя работа", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что любой выход из дома происходит только в сопровождении охраны, а приятный отдых кажется неуместным, когда страна воюет.

По словам Президента, его жена Елена, бывшая автор "Квартала 95", в отличие предпочитает быть в тени. И больше всего раздражает его новая работа 16-летнюю дочь - из-за требований безопасности, хотя охранники и пытаются быть как можно незаметными.

С другой стороны, отметил Зеленский, его 7-летний сын гордо заявляет каждому, что его папа Президент.

"Я пришел на днях домой и спрашиваю: "Почему со мной никто не здоровается?" И услышал собственный голос по телевизору. Это была моя речь. А сын говорит: "Не трогай нас, мы смотрим Президента!" - со смехом рассказал журналистам Зеленский.