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Работа аэропорта в Днепре приостановлена из-за найденных боеприпасов

Работа аэропорта в Днепре приостановлена из-за найденных боеприпасов
09:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Работа аэропорта была приостановлена в связи с обнаружением боеприпасов времен Второй мировой войны.

В Днепре остановлена работа аэропорта "Днепропетровск" в связи с выявлением боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"7 марта в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта „Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на вечер субботы работы по изъятию боеприпасов были приостановлены.

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"Боеприпасы не изъяты в связи с возможным нахождением в земли иных взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС был привлечен пиротехническое расчет.

"Организована охрана места обнаружения и чередование отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта", — резюмировали спасатели.

Напомним, на территории "Мотор Сичи" рухнула кирпичная конструкция.

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Аэропорт, Днепр, Мина, ГСЧС.
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