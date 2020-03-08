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Климкин: В "ДНР" начали "зачищать" украинский язык

Климкин: В "ДНР" начали "зачищать" украинский язык
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Павел Климкин говорит, что оккупационная власть "ДНР" начала "зачищать" украинский язык из-за планов Москвы присоединить эти территории к РФ.

То, что в так называемой "ДНР" украинский язык не имел статуса государственного, свидетельствует о неизменности намерений России и забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса.

Об этом написал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook.

"Так называемый народный совет так называемой "ДНР" принял решение о "зачистке" украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта", - считает Климкин.

По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.

Ситуация на Донбассе: боевики ослабили обстрелы

"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.

В то же время он подчеркнул: "Если ЕС хочет прогресса по Донбассу - пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте".

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на сепаратистские ресурсы сообщил, что на временно неподконтрольной Киеву территории Донецкой области украинский язык лишен статуса государственного.

Напомним, боевики произвели обстрел мирного населения около Марьянки.

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Украинский язык, Павел Климкин, ДНР, Оккупированные территории, ОРДЛО.
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