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Украинец протаранил пункт пропуска на границе с Польшей

Украинец протаранил пункт пропуска на границе с Польшей
10:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное", на украинско-польской границе, водитель автомобиля незаконно пересек государственную границу повредив ворота.

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное", на украинско-польской границе, водитель автомобиля незаконно пересек государственную границу повредив ворота. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило к полицейским 7 марта, в 21:00.

Как установили правоохранители, водитель микроавтобуса Ford, находясь на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" не выполнил законные требования сотрудников таможни, автомобилем сбил ворота и выехал с территории пункта пропуска.

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Злоумышленник, которым оказался 38-летний житель Жовковского района, задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следователи Жовковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, во Львовской области, в Пустомытовском районе, водитель легковушки насмерть сбил пешехода.

Напомним, под Киевом на трассе легковушка столкнулась с фурой, погибли люди.

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Львовская область, Граница, Пункт пропуска, Полиция Львовской области, Гоаспогранслужба.
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