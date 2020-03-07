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В Сумах мужчина растлил малолетнего ребенка

В Сумах мужчина растлил малолетнего ребенка
20:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Сумской области полиция задержала мужчину, который растлил несовершеннолетнюю.

В Сумской области полиция объявила подозрение мужчине в растлении малолетнего ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Инцидент произошел в феврале нынешнего года в городе Ромны. Тогда в Роменский отдел полиции обратилась местная супружеская чета с сообщения о том, что к их 8-летней дочери во дворе их многоэтажки цеплялся неизвестный мужчина и демонстрировал ей половой орган", - говорится в сообщении.

Оперативники просмотрели все камеры видеонаблюдения, установленные как в районе совершения преступления, так и в местах вероятного появления злоумышленника. И таки нашли его на записях одной из видеокамер. Чтобы установить его личность, полицейские обратились за помощью к администрации местных школ и общественности. 

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"Вчера один из сотрудников уголовного розыска Роменского отдела полиции, проезжая мимо местной школы, обратил внимание на мужчину, который разговаривал с маленькой девочкой. Полицейский подошел ближе и таки убедился, что тот подозрительно себя ведет по отношению к ребенку", - добавили в полиции. 

Правоохранитель задержал мужчину и вызвал на место происшествия своих коллег, которые и доставили его в отдел полиции. Там, сверившись с имеющимися данным, убедились, что он и есть тот самый разыскиваемый подозреваемый. 

Установлено, что задержанный - житель соседнего района, ему 55 лет. Женат, имеет детей, занимает должность разнорабочего в одном из государственных учреждений. Ранее в поле зрения полиции не попадал.

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Работники полиции провели санкционированный обыск его квартиры, и изъяли литературу, мобильные телефоны, жесткие диски, флешки, фотоаппараты и компьютерную технику, где содержится видео и фото порнографического характера.

Вину в содеянном мужчина признает, однако объясняет свои действия возможными психическими расстройствами. Правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к ряду других аналогичных преступлений, совершенных на территории города.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины и объявили о подозрении в растлении малолетнего ребенка. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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Сумы, Насилие, Нацполиция, ГУНП.
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