Контрабанда валюты: Мужчина пытался завезти из Польши более полумиллиона евро

Новости Украины:Пограничники задержали мужчину, который хотел завезти в Украину 500 тысяч евро и 240 тысяч долларов.

На границе с Польшей пограничники обнаружили мужчину на автомобиле Mercedes, который пытался незаконно ввезти в Украину 500 тысяч евро и 240 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Во время погранично-таможенного контроля автомобиля марки Mercedes в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов", пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение об углубленном осмотре авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий обзор поразил результатами. Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличность в размере около 240 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области правоохранители блокировали масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине, и изъяли у организаторов товары и наличные на более чем 100 миллионов гривен.

Напомним, сотрудники СБУ задержали украинца, который является руководителем агентурной сети Генштаба РФ.