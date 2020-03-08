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Контрабанда валюты: Мужчина пытался завезти из Польши более полумиллиона евро

Контрабанда валюты: Мужчина пытался завезти из Польши более полумиллиона евро
12:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:Пограничники задержали мужчину, который хотел завезти в Украину 500 тысяч евро и 240 тысяч долларов.

На границе с Польшей пограничники обнаружили мужчину на автомобиле Mercedes, который пытался незаконно ввезти в Украину 500 тысяч евро и 240 тысяч долларов. Об этом сообщает  пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Во время погранично-таможенного контроля автомобиля марки Mercedes в международном автомобильном пункте пропуска "Угринов", пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение об углубленном осмотре авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий обзор поразил результатами. Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличность в размере около 240 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

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В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области правоохранители блокировали масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине, и изъяли у организаторов товары и наличные на более чем 100 миллионов гривен.

Напомним, сотрудники СБУ задержали украинца, который является руководителем агентурной сети Генштаба РФ.

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Евро, Польша, Валюта, Госпогранслужба, ГПСУ.
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