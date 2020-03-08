Во Львове семья отравилась угарным газом: четверо детей доставили в больницу

Новости Украины:Коммунальщики временно перекрыли газ в квартире, где произошел инцидент.

Во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди пострадавших четверо детей - их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

"7 марта в городе Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом 6 человек, из них 4 ребенка (2012 и 2016 годов рождения)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дети, в состоянии средней тяжести, госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.

"Аварийной службой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру. Квартира оборудована ПГ-4, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье трех человек госпитализировали из-за отравления бытовым газом, который распространился из-за неисправности котла.

Напомним, работа аэропорта в Днепре приостановлена из-за найденных боеприпасов.